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В Лыжном переулке горел автомобиль BMW
Сегодня, 9:15
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В Лыжном переулке горел автомобиль BMW

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Пожар удалось потушить в 00:34. В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 16 мая, в Приморском районе произошел пожар. В Лыжном переулке, 1, вспыхнул легковой автомобиль BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:17. С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. У машины  горел моторный отсек.

Пожар удалось потушить в 00:34. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Ярослава Гашека в яме с горячей водой варилась машина.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобиль bmw, горела машина, лыжный переулок, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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