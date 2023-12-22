В Лыжном переулке горел автомобиль BMW

Пожар удалось потушить в 00:34. В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 16 мая, в Приморском районе произошел пожар. В Лыжном переулке, 1, вспыхнул легковой автомобиль BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:17. С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. У машины горел моторный отсек.

Пожар удалось потушить в 00:34. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv