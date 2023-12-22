На улице Ярослава Гашека в яме с горячей водой варится машина

Владелец автомобиля оказался в горячей воде. Он отказался от госпитализации.

Сегодня, 15 мая, на улице Ярослава Гашека возле дома № 21 прорвало трубу с кипятком. В яму упал автомобиль. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В 16:25 начались работы по устранению аварии. По предварительным данным, владелец легковушки пытался спасти машину, но сам оказался в горячей воде. На место случившегося прибыли медики. Они осмотрели пострадавшего, ему оказали помощь. Отмечается, что мужчина отказался от госпитализации.

Представители "Теплосети""окажут всю необходимую помощь в лечении и реабилитации. Пресс-служба "Теплосети"

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Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга