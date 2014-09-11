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В ресторане на Ярослава Гашека мужчина угрожал кассиру муляжом гранаты и ножом
Сегодня, 11:46
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В ресторане на Ярослава Гашека мужчина угрожал кассиру муляжом гранаты и ножом

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Полицейские Фрунзенского района задержали подозреваемого в хулиганстве. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 5 августа в ресторане на улице Ярослава Гашека у кассира произошел конфликт с мужчиной 1990 года рождения. Пьяный злоумышленник угрожал ножом и муляжом гранаты, его задержали. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что по факту поджога автомобиля в Парголово возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В машине была женщина, которую подозреваемая считает любовницей мужа. 

Фото: Piter.TV 

Теги: улица ярослава гашека, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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