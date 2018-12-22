По факту поджога автомобиля в Парголово возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

В автомобиле была женщина, которую подозреваемая считает любовницей мужа.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство женщины. Об этом рассказали в району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Выборгскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. "е" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). В ходе следствия установлено, что подозреваемая вечером 5 августа, находясь в поселке Парголово по улице Первого Мая, на почве ревности подожгла автомобиль, в котором была ее знакомая. Потерпевшая получила множественные ожоги тела и была госпитализирована.

Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу