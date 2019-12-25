В Парголово петербурженка подожгла машину, в которой была любовница мужа

Пострадавшую госпитализировали в больницу с термическим ожогом 80% поверхности тела.

В Парголово женщина из ревности подожгла автомобиль, в котором находилась любовница супруга. Возбуждено уголовное дело, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днем 5 августа в Службу 112 обратились очевидцы с информацией о том, что во дворе дома по улице Первого Мая полыхает машина Chery Tiggo 7 Pro. Из салона выбежала 41-летняя владелица. По предварительным данным, ее в ходе конфликта облила горючей жидкостью и подожгла 38-летняя местная жительница.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с термическим ожогом 80% поверхности тела, она помещена в реанимацию. Ревнивица задержана, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.TV