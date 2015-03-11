Прокуратура заинтересовалась некачественным капремонтом дома на Ярослава Гашека

В частности, имеются нарушения окрасочного и штукатурного слоев поверхностей балконных плит.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. Вскрыты недостатки при проведении капитального ремонта дома по адресу: улица Ярослава Гашека, 7к1, рассказали 28 апреля в надзорном ведомстве.

В частности, имеются нарушения окрасочного и штукатурного слоев поверхностей балконных плит, еще некачественно выполнены работы по устройству гидроизоляции балконов: есть следы намокания, отслоения и трещины.

Кроме того, плохо восстановлены бетонные ступени. Отмечаются сколы и неровности, не обеспечена герметичность примыкания линейных отливов к фасаду.

Прокуратура района в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия проживания внесла представление об устранении нарушений в адрес руководства некоммерческой организации "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах". Рассмотрение акта прокурорского реагирования контролируется. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

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Фото: Piter.TV