Песков: США уведомляли Россию о пуске ракеты Minuteman III

Американская администрация уведомляла российских коллег о запуске своей ракеты Minuteman III. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 2 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что Кремль получил уведомление от иностранных представителей Пентагона сведения о готовящемся испытательном старте межконтинентальной баллистической ракеты.
Подобные пуски, естественно, являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления, конечно же, были получены.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все