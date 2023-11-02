Песков: США уведомляли Россию о пуске ракеты Minuteman III

В Кремле оценили испытания МБР США.

Американская администрация уведомляла российских коллег о запуске своей ракеты Minuteman III. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 2 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что Кремль получил уведомление от иностранных представителей Пентагона сведения о готовящемся испытательном старте межконтинентальной баллистической ракеты.

Подобные пуски, естественно, являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления, конечно же, были получены. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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