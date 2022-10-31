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В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию

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Дмитрий Песков напомнил о Родине.

Михаил Фридман - не олигарх, а крупный бизнесмен, при этом россияне ездят по всему миру, что является нормальным процессом. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 1 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.  Чиновник добавил, что при этом у каждого человека есть всего одна Родина.

Во-первых, это не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен, есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что ранее предпринимать Михаил Фридман сообщил о том, что переехал в Израиль из Великобритании, однако на фоне эскалации в стране поехал в Москву. Позже Дмитрий Песков заявлял журналистам, что возвращение бизнесмена в Россию не является чем-то необычным, так как речь идет о гражданине РФ.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, израиль, кремль, михаил фридман
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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