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В Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан

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Дмитрий Песков рассказал о союзнических контактах с Казахстаном.

Казахстан - суверенное государство, которое развивает отношения с другими странами по своему усмотрению, однако с российскими представителями у него сложились отношения стратегического партнерства и союзничества. Контакты в Москве назвали историческими. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 1 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом в Кремле прокомментировал свое отношение к осуществлению французским президентом Эмманюэлем Макроном рабочей поездки в Казахстан ради укрепления взаимодействия с Европейским союзом.

Это наши союзники. Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах. И мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, евросоюз, казахстан, кремль, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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