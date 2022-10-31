В Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан

Дмитрий Песков рассказал о союзнических контактах с Казахстаном.

Казахстан - суверенное государство, которое развивает отношения с другими странами по своему усмотрению, однако с российскими представителями у него сложились отношения стратегического партнерства и союзничества. Контакты в Москве назвали историческими. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 1 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом в Кремле прокомментировал свое отношение к осуществлению французским президентом Эмманюэлем Макроном рабочей поездки в Казахстан ради укрепления взаимодействия с Европейским союзом.

Это наши союзники. Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах. И мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: западные компании будут выходить с рынка на условиях правкомиссии.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ