Песков: западные компании будут выходить с рынка на условиях правкомиссии

Он подчеркнул, что комиссия строго регулирует этот процесс.

Западные компании будут выходить с рынка на условиях правительственной комиссии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, свободного выхода западных компаний из России быть не может. Песков подчеркнул, что комиссия строго регулирует этот процесс. Также официальный представитель Кремля добавил, что помимо уходящих из РФ компаний есть те, которые остаются и продолжают заниматься прибыльным бизнесом.

Ранее в Кремле рассказали, как проходило совещание Путина по событиям в Дагестане.

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