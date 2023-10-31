В Кремле рассказали, как проходило совещание Путина по событиям в Дагестане

Дмитрий Песков рассказал о том, что мероприятие было закрытым.

В Кремле прокомментировали проведенное накануне российским президентом Владимиром Путиным совещание в связи с беспорядками в Дагестане. Информацией в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 31 октября сделал представитель администрации страны Дмитрий Песков. Чиновник напомнил СМИ о том, что мероприятие носило закрытый характер. При этом власти не могут рассказать подробности о принятых на совещании решениях. Известно только о том, что следственные органы предпринимают определенные действия в связи с инцидентом.

Вы по составу участников сами можете догадаться, что речь далее пойдет об усилении мер противодействию вмешательству извне, которое способно спровоцировать ситуацию в стране. Вы видели состав участников, это те самые люди, которые отвечают за эту работу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля.

Дмитрий Песков заметил, что в связи с ситуацией, которая произошла в Махачкале, требуется минимизировать возможные аналогичные незаконные проявления и даже исключить их полностью в будущем.

Путин проведет совещание, посвященное событиям в Дагестане.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ