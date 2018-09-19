В Кремле отметили, что что на совещании обсудят "попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества".

Президент России Владимир Путин проведет совещание, посвященное событиям в Дагестане. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, совещание пройдет сегодня, 30 октября, и запланировано на 19:00. В нем примут участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие. Песков подчеркнул, что на совещании обсудят "попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества".

Напомним, инцидент произошел вечером 29 октября. Толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Протестующие, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. В результате инцидента самолеты, которые должны были приземлиться в столицу Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.

Ранее глава Дагестана обратился к жителям после беспорядков в аэропорту Махачкалы.

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