  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:41
48
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Глава Дагестана обратился к жителям после беспорядков в аэропорту Махачкалы

0 0

По его словам, всем жителям Дагестана должно быть стыдно за этот инцидент.

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале администрации главы республики.

По словам Мелихова, всем жителям Дагестана должно быть стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы. Он подчеркнул, что в других регионах, где проживают мусульмане, люди выразили достойную поддержку палестинцам, в то время как в Дагестане "в очередной раз показали недостойное поведение".

Ранее мы сообщали, что полиция установила 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Видео: Telegram / Администрация Главы РД

Теги: аэропорт, беспорядки, дагестан, махачкала, сергей меликов
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии