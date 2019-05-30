Глава Дагестана обратился к жителям после беспорядков в аэропорту Махачкалы

По его словам, всем жителям Дагестана должно быть стыдно за этот инцидент.

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале администрации главы республики.

По словам Мелихова, всем жителям Дагестана должно быть стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы. Он подчеркнул, что в других регионах, где проживают мусульмане, люди выразили достойную поддержку палестинцам, в то время как в Дагестане "в очередной раз показали недостойное поведение".

Ранее мы сообщали, что полиция установила 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Видео: Telegram / Администрация Главы РД