60 человек среди активных участников беспорядков были задержаны.

Полиция установила 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел вечером 29 октября. Толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Протестующие, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. В результате инцидента самолеты, которые должны были приземлиться в столицу Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.

По данным портала, 60 человек среди активных участников беспорядков были задержаны и доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщали, что двое полицейских пострадали при беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА