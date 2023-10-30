В минздраве Дагестана сообщили, что всего в результате происшествия ранения получили более двадцати человек.

Двое полицейских пострадали при беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов.

Инцидент произошел вечером 29 октября. Толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Протестующие, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. В результате инцидента самолеты, которые должны были приземлиться в столицу Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы.

По словам Меликова, два сотрудника полиции пострадали в результате столкновения с протестующими. Оба получили травмы при блокировании режимных зон аэропорта. В минздраве Дагестана сообщили, что всего в результате происшествия ранения получили более двадцати человек.

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Видео: Telegram / РИА Новости