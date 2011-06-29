Еще одна женщина, успевшая зацепиться при падении за арматуру, получила травмы и была госпитализирована.

В Крыму два человека погибли при обрушении балкона. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

Инцидент произошел в городе Щелкино. На шестом этаже многоквартирного дома обрушился общий балкон. В момент крушения на нем находились женщина и мужчина. Оба погибли в результате инцидента. Еще одна женщина, успевшая зацепиться при падении за арматуру, получила травмы и была госпитализирована. В региональном СК уточнили, что по данному факту организована проверка.

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Видео: Telegram / Следком Крыма и Севастополя