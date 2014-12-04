Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.

Система ПВО поразила воздушную цель в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел днем 29 октября. В небе была замечена воздушная цель, которую поразили средства ПВО. Голубев отметил, что информации о пострадавших нет. Он призвал население Ростовской области сохранять спокойствие. Несколько обломков сбитой цели упали в Первомайском районе Ростова и причинили повреждения имуществу.

Ранее мы сообщали, что США приступили к развертыванию дополнительных средств ПВО на Ближнем Востоке.

Видео: Telegram / SHOT