Пентагон не стал комментировать возможную отправку Киеву снарядов с ураном

Патрик Райдер не смог подтвердить информацию из СМИ.

Американскому оборонному министерству пока что нечего сообщить в публичном поле о возможной отправке Вооруженным силам Украины снарядов с обедненным ураном. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Таким образом чиновник прокомментировал материалы западных СМИ, вышедшие на прошлой неделе.

Мне нечего объявить на сегодняшний день по данному вопросу. Когда и если у нас будут объявления касательно отправки новой военной помощи, мы их сделаем. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

США заранее предупредили Россию об учебном пуске ракеты Minuteman III 6 сентября.

Фото и видео: YouTube / Defense Now