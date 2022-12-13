Пентагон провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Военные протестировали полет боеголовки с базы Ванденберг.

Американские военные в среду утром (19 апреля) провели учебный запуск собственной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщили представители базы Ванденберг, которая расположена в штате калифорния. Известно, что этот оюъект относится к Космическим силам США. Задачей по старту ракеты занимались командования ВВС США и ВМС США. Ракета успешно взлетела в воздушное пространство в 05:11 утра по местному времени (в 15:11 по московскому времени). В общей сложности боеголовка преодолела более 6,7 тысяч километров (порядка 4,2 тысячи миль). В официальном обращении к гражданам упоминается о том, что текущее испытание носило рутинный характер не являлось реакцией на мировую обстановку.

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