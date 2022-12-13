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Пентагон провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

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Военные протестировали полет боеголовки с базы Ванденберг.

Американские военные в среду утром (19 апреля) провели учебный запуск собственной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщили представители базы  Ванденберг, которая расположена в штате калифорния. Известно, что этот оюъект относится к Космическим силам США. Задачей по старту ракеты занимались командования ВВС США и ВМС США.  Ракета успешно взлетела в воздушное пространство в 05:11 утра по местному времени (в 15:11 по московскому времени). В общей сложности боеголовка преодолела более 6,7 тысяч километров (порядка 4,2 тысячи миль). В официальном обращении к гражданам упоминается о том, что текущее испытание носило рутинный характер не являлось реакцией на мировую обстановку.

Командование глобального удара осуществило запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, не оснащенной боезарядом.

заявление Пентагона

Министр ВВС Кендалл: последние испытания гиперзвукового оружия не были успешными.

Фото и видео: Telegram / На видео видно

Теги: minuteman iii, ванденберг, ввс сша, вмс сша, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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