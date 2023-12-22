США не нашли причин менять готовность ядерных сил из-за учений России

Сабрина Сингх оценила планы России по маневрам ЮВО.

В американском оборонном министерстве не видят поводов менять готовность своих ядерных сил на фоне готовящихся российских военных учений при участии ядерных стратегических сил страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного министерства Сабрина Сингх.

Мы не видели никакого повода менять нашу собственную готовность. Мы не видели свидетельств тому, что Россия планирует использовать ядерное оружие. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что министерство по обороне уведомило общественность о том, что по поручению президента Владимира Путина Генеральный штаб Вооруженных сил России начал подготовку к проведению в ближайшее время маневров с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и Военно-морского флота страны. Дополнительно бойцами будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Такие мероприятия направлены в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.

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Фото и видео: YouTube / Associated Press