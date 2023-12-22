Сабрина Сингх раскрыла подробности о маневрах стран НАТО.

Американские военнослужащие начали на территории европейского региона противовоздушные и противоракетные учения Astral Knight 2024, в которых принимают участие пять тысяч человек из шести стран Североатлантического альянса. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного министерства Сабрина Сингх. Иностранная чиновница заметила, что маневры начались с 6 марта и продлятся две недели. В них задействовано более 50 воздушных средств, а также бойцы из Великобритании, США, Латвии, Литвы и Польши.

Эти маневры являются частью крупномасштабных глобальных учений Министерства обороны США в 2024 году. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

В Пентагоне добавили, что целью маневров международных союзников по НАТо является укрепление коллективной противовоздушной и противоракетной обороны блока.

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Фото и видео: YouTube / Associated Press