США изучают детали поездки в Россию военного, задержанного за кражу

Сабрина Сингх рассказала о начале расследования против Гордона Блэка.

Американская армия расследует обстоятельства поездки на территорию России задержанного за кражу военнослужащего Гордона Блэка. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного министерства Сабрина Сингх. Иностранная чиновница отметила, что подобные визиты в страну для сотрудников министерства по обороне и бойцов США запрещены. Она добавила, что в рамках изучения материалов дела будут определены последствия для Блэка. По информации Пентагона, американец попал в город Владивосток из Китая, куда в свою очередь направился из Кореи.

Армия открыла административное расследование о фактах относительно его поездки. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Сабрина Сингх подчеркнула, что военным "строго запрещены" любые несогласованные визиты в РФ. Аналогичная рекомендация по воздерживанию от поездок в Россию остается в силе и для остальных граждан США, о чем ранее напомнил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

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Фото и видео: YouTube / Associated Press