Министр ВВС Кендалл: последние испытания гиперзвукового оружия не были успешными

В Пентагоне признали отставание от России и Китая.

Американсский министр от Военно-Воздушных сил страны Фрэнк Кендалл рассказал на слушаниях в Сенате Конгресса США местным законодателям о том, что последние испытания гиперзвукового оружия Вашингтона не были успешными. Речь идет о боеголовке воздушного базирования. Мероприятия были организованы 13 марта, когда военные смогла выпустить собственную ракету AGM-183 ARRW выпустили с борта стратегического бомбардировщика B-52H, размещенного около побережья Калифорнии. Эксперт пояснил, что таким образом Пентагон отстает от российского министерства по обороне и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия, так как у упомянутых стран подобные системы уже находятся на вооружении.

Испытания, что мы только что провели, не были успешны. Мы не получили от испытаний данные, которые нам были нужны. министр ВВС США

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Фото и видео: YouTube / House Appropriations Committee