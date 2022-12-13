Шеф Пентагона Остин: США продолжат разведывательные полеты беспилотников над Черным морем

Эксперт ушел от прямых ответов на вопросы законодателей США.

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил, что власти США продолжат разведывательные полеты беспилотных аппаратов над акваторией Черного моря. Соответствующее заявление чиновник сделал перед местными законодателями, выступая на заседании в Конгрессе США. Однако шеф Пентагона отказался говорить политикам о том, были ли скорректированы маршруты авиации и дронов после недавней потери объекта в регионе, когда тот встретился с российскими истребителями. Остин уклонился от ответа на вопрос о том, продолжаются ли полеты конкретно том районе, где упал БПЛА MQ-9.

Мы будем летать по маршрутам, которые нам представляются необходимыми для сбора разведывательной информации. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Напомним, что согласно с сообщением российского министерства по обороне, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства. Военные подчеркнули, что иностранный аппарат двигался в сторону государственной границы РФ около Крыма. В результате пришлось поднимать в воздух боевые самолеты для идентификации нарушителя.

Глава Пентагона Остин: у Киева есть хорошие шансы на успешное контрнаступление весной.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News