Глава Пентагона Остин: у Киева есть хорошие шансы на успешное контрнаступление весной

Пентагон оценил шансы ВСУ на победу над Россиией.

Американский министр по обороне Ллойд Остин заявил о том, что украинские Вооруженные силы имеют высокие шансы на успешное контрнаступление в регионе весной текущего года. Соответствующее заявление шеф Пентагона сделал в ходе своего выступления перед местными законодателями в профильном комитете Сената США. По данным иностранца, сейчас российская армия якобы сильно истощена в плане запасов бронированной техники поэтому поставки военной помощи киевскому режиму со стороны коллективного Запада позволяют ВСУ действовать более уверенно. При этом у страны все еще нет значительного преимущества, передовая линия в последнее время меняется то в одну, то в другую сторону. Остин добавил, что наиболее серьезные сражения ведутся за город Бахмут (российское название - Артемовск). Специалист пояснил, что Россия вынуждена в рамках своей СВО расконсервировать танки Т-54 и Т-55.

Ллойд Остин думает, что произойдет активизация боевых действий весной, когда в регионе условия для маневрирования техники. Дополнительно Ллойд Остин уверен, что у Украины есть все шансы на победу в противостоянии России.

Пентагон заявил, что решение по Артемовску принимать Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News