Дуглас Макгрегор считает, что США пора признать реальность в украинском кризисе.

Возможность мирного урегулирования регионального конфликта между Киевом и Москвой появится в том случае, если американская администрация и страны коллективного Запада прекратят военную поддержку Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал бывший советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davies / Deep Dive. Иностранный аналитик пояснил зрителям шоу, что власти в Вашингтоне сейчас находятся не в том положении, чтобы диктовать Кремлю условия. Он добавил, что чем раньше это поймет Белый дом, тем лучше будет для него и для украинского государства.

Первое, что нам нужно сделать, — незамедлительно прекратить оказание любой военной помощи Киеву. Такой серьёзный сигнал россияне воспримут как доказательство того, что мы действительно заинтересованы в окончании конфликта. Дуглас Макгрегор, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davies / Deep Dive