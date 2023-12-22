Дуглас Макгрегор оценил положение медслужбы Украины.

Вооруженные силы Украины не могут вывозить своих раненых с поля боя из-за развала своей медицинской службы. Соответствующее заявление сделал бывший советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала местной организации Our Country Our Choice. Иностранный специалист заметил, что положение пострадавших бойцов армии киевского режима на поле боя настолько отчаянное, что солдаты вынуждены платить деньги водителям эвакуационных машин для того, чтобы хоть как-то добраться до медпункта. При этом тяжелораненые так и остаются умирать на территории, так как врачи больше не могут вытаскивать оттуда людей.

Это немыслимо. Украинский фронт рухнул, русские наступают и полный коллапс лишь вопрос времени. Потери Украины ужасающие. <…> Инфраструктура, необходимая для ведения боя, я имею в виду снабжение, медчасти, эвакуацию, этого всего уже нет у Украины. Дуглас Макгрегор, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Our Country Our Choice