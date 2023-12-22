Глава Украины оценил оперативную ситуацию на фронте для ВСУ.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский назвал в собственном Telegram-канале несколько направлений, на территории которых ведутся самые "жаркие" боевые действия между Вооруженными силами Украины и российской армией. Иностранный политик уведомил граждан своей страны о том, что он провел рабочее совещание с командованием, на котором поднимались вопросы, связанные с укреплением бригад ВСУ.

Бои там, где наиболее жарко. Направления Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское, Купянское. пост главы Украины

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский публично пожаловался на непростое положение армии киевского режима на передовой. По словам иностранца, сейчас Москва обладает значительным преимуществом и активно атакует ВСУ по всей линии соприкосновения, что приводит для нее к тактическим успехам.

"Что может случиться?" Зеленский сделал заявление о конфликте с Россией.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України