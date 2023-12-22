Глава Украины объяснил, чего боится Запад.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский считает, что коллективный Запад боится проигрыша России в региональном конфликте на Украине Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский в интервью для журналистов американского телеканала PBS NewsHour. Иностранный политик заметил, что, в частности, международные союзники переживают об усилении миграционного кризиса, а также значительного усиления китайской позиции на геополитической арене.

С Запада раздаются голоса о том, что мы боимся. Что будет с Россией, если Россия проиграет?... Они очень боятся, что возникнет какая-то опасность.Что может случиться? Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский назвал позором разделение помощи США между Израилем и Украиной.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour