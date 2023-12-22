Зеленский назвал позором разделение помощи США между Израилем и Украиной

Глава Украины оценил предложение Майка Джонсона.

Решение спикера Палаты представителей Конгресса США, члена Республиканской партии от штата Луизиана Майка Джонсона о разделении американской военной и финансовой помощи Израилю и Украине является позором. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский в интервью для журналистов американского телеканала PBS NewsHour. Иностранный политик отметил, что считает этот момент "вопросом выборов в США".

Это чистая политика. И это позор для всего мира и для демократии. Для тех, кто говорит только о демократии, это всего лишь разговоры. Это чистая политика. Никого не волнует, что происходит на Украине. Их волнует только их рейтинг одобрения. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Майк Джонсон сообщил, что намерен на текущей неделе вынести на голосование отдельные законопроекты по оказанию помощи Израилю, Тайваню и Украине. В Белом доме отвергли идею спикера Палаты представителей.

Зеленский утверждает, что Киеву не хватило ракет ПВО, чтобы защитить Трипольскую ТЭС.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour