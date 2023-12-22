Зеленский: не хватило ракет ПВО, чтобы защитить Трипольскую ТЭС

Глава Украины призвал запад предоставить ВСУ новые средства ПВО.

Киевскому режиму не хватило ракет для систем противовоздушной обороны для того, чтобы защитить Трипольскую ТЭС. Речь идет о крупнейшем энергогенерирующем объекте страны, расположенном на территории Киевской области. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский в интервью для журналистов американского телеканала PBS NewsHour.

Трипольская ТЭС. <...> Почему не смогли защитить? Потому что у нас не было ракет. Мы все использовали. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что сильный пожар на территории Трипольской ТЭС произошел 11 апреля. Украинское министерство по энергетике уведомило граждан о том, что объект был полностью уничтожен. Данная ТЭС расположена на берегу Днепра, в 45 километрах в южном направлении от города Киев, вблизи населенного пункта Триполье. ТЭС обеспечивала ресурсами Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области.

Зеленский признал десятикратное превосходство России в числе артиллерийских снарядов.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour