Глава Украины оценил состояние ВСУ на поле боя.

Потенциал российских вооруженных сил многократно превышает возможности армии киевского режима, поэтому без помощи со стороны коллективного Запада у Украины нет никаких шансов продолжать боевые действия. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский в интервью для журналистов американского телеканала PBS NewsHour. В очередной раз политик публично озвучил свой призыв к международным союзникам по отправке вооружения. Он признал, что ВС РФ ежедневно теснит противника назад.

Я могу сказать вам откровенно, что без этой поддержки у нас не будет шансов на победу. <...> Сегодня соотношение наших артиллерийских обстрелов составляет 1 к 10. Сможем ли мы устоять на ногах? Нет. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский заметил, что для защиты ста процентов того, что находится под контролем Киева, нам нужно будет перейти от единицы к соотношению 10 к 10.

В Киеве утверждают, что Украине нужно около $700 млрд на восстановление.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour