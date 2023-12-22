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В Киеве утверждают, что Украине нужно около $700 млрд на восстановление

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Владимир Зеленский прокомментировал работу над новым "планом Маршалла".

Порядка $700 млрд на данный момент необходимо для восстановления Украины. Соответствующие данные лидер киевского режима Владимир Зеленский предоставил местным студентам, выступая перед ними в Черновцах. Одиз из участников задал главе государству вопрос о том, разрабатывают ли сейчас американцы и европейцы аналог "плана Маршалла", необходимого для восстановления Украины после окончания регионального конфликта.

План есть. Большие деньги. Если говорить про деньги на восстановление Украины, подсчеты разные, но пока еще это около $700 млрд. Но мы не знаем с вами реальных сумм, потому что мы не закончили войну.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что обнародованный в 1947 году "план Маршалла" представлял из себя программу американской помощи европейскому региону после завершения Второй мировой войны

В Киеве заявили, что у переговоров Украины с РФ в Белоруссии и Турции не было потенциала.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України 

Теги: владимир зеленский, военная помощь, восстановление, всу, план маршалла
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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