Глава Украины считает, что стране был поставлен ультиматум.

Мирные переговоры между представителями России и Украины, которые проходили в 2022 году в Белоруссии, а затем затем в Турции, не имели потенциала для урегулирования вооруженного конфликта. Соответствующие данные лидер киевского режима Владимир Зеленский предоставил местным студентам, выступая перед ними в Черновцах. После этого Владимир Зеленский добавил, что нельзя назвать переговорами ситуацию, в которой одна из сторон ставит перед другой ультиматум.

Нет. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что 11 апреля российский президент Владимир Путин заявил, что Украина самостоятельно загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров с РФ в расчете на победу на поле боя. При этом лидер страны заверил общественность в том, что Москва была готова к конструктивному диалогу по урегулированию ситуации, однако власти не позволят навязывать им позиции, не основанные на реалиях.

Киев признал факт добровольного оставления позиций на фронте одним из подразделений ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України