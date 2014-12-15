В МИД Украины ответил на вопрос о том, пытался ли Пекин давить на Киев.

Киевский режим никто из международных партнеров не будет склонять к мирным переговорам с российским руководством, потому что это "невозможно". Соответствующее заявление сделал украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба в интервью для местного телеканала ТСН. Чиновник прокомментировал прессе итоги своего рабочего визита в Китай. Гость шоу ответил на вопрос о том, подталкивал ли Пекин Киев к переговорам с Москвой. По его утверждению, страны коллективного Запада, поддерживающие Украину, не пытаются склонить ее к переговорам.

Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения. И это не просто дипломатические слова, это реальная позиция. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что Дмитрий Кулеба в период с 23 по 26 июля находится в рабочей поездке на территории КНР. В среду в разговоре с главой МИД КНР он заявил о том, что Украина готова вести переговоры с российской стороной.

Глава МИД Украины отрицает достижение весной 2022 года в Стамбуле договоренностей с РФ.

Фото и видео: YouTube / TCH