Дмитрий Кулеба оценил успех российской пропаганды.

Киевский режим считает, что официальные делегации Украины и России, участвовавшие в мирных переговорах по урегулированию вооруженного конфликта в регионе между двумя странами, не пришли к какому-либо соглашению в Стамбуле в марте 2022 года. Соответствующее заявление в интервью изданию Foreign Policy сделал местный министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба. Таким образом дипломат ответил на вопрос ведущего шоу о том, как он лично относится к перспективе пойти на уступки на возможных переговорах с Москвой в будущем. Гость напомнил, что так называемые "стамбульские договоренности" никогда не существовали. Он назвал "успехом российской пропаганды" ситуацию, когда при обсуждении завершения кризиса вокруг Украины в первую очередь говорят о том, что именно Киев должен пойти на уступки противнику.

Мы решительно отвергаем такую линию мышления. Мы достаточно пожертвовали, мы воевали достаточно. И мы достойны намного больше уважения, чем разговоры о том, чем еще мы можем пожертвовать. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Глава МИД Украины заговорил о "коммуникациях" с Россией.

Фото и видео: Foreign Policy Live