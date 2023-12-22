В Сергиево горит двухэтажный частный дом

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Красносельском районе вечером 17 мая произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в двухэтажном частном доме по адресу: Сергиево, улица Интернациональная, 43, поступила на пульт спасателей в 22:01. Полыхало на площади 200 "квадратов".

Сведений о пострадавших нет. К ликвидации огня привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.TV: на Крестовском острове полыхал ресторан.

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