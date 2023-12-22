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Вчера, 23:59
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Пожар в частном доме в Красносельском районе локализовали

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Огонь локализовали к 23:30.

Пожар в частном доме в Красносельском районе локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, вечером 17 мая в доме 3 по улице Трудовой в Сергиево, размер которого составляет 20х20 метров, происходило горение на площади 200 "квадратов". Огонь локализовали к 23:30. 

Информации о пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 18 человек личного состава и четыре единицы техники.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Стасовой жители потушили пожар в квартире.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: локализовали пожар, пожар в красносельском районе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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