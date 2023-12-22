  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из горящего дома на улице Маршала Казакова эвакуировали 14 человек
Сегодня, 21:19
152
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из горящего дома на улице Маршала Казакова эвакуировали 14 человек

0 0

В комнате площадью 20 "квадратов" выгорела обстановка по всей площади.

В Красносельском районе вечером 23 апреля произошел квартирный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о происшествии в двухкомнатной квартире дома 22к1 по улице Маршала Казакова поступила на пульт спасателей в 19:56. В комнате площадью 20 "квадратов" выгорела обстановка по всей площади. К 20:21 огонь ликвидировали.

Из горящей квартиры эвакуировали мужчину, который пострадал. Кроме того, из дома вывели 13 человек, в том числе – ребенка. Тушили пожар 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Причины случившегося устанавливаются, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что на Малой Балканской горела однокомнатная квартира. 

Фото: Piter.TV

Теги: пожар в красносельском районе, улица маршала казакова, эвакуация людей из пожара
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии