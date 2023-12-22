На Малой Балканской горела однокомнатная квартира

С огнем боролись 15 спасателей. В результате случившегося никто не пострадал.

Во Фрунзенском районе сегодня ночью, 23 апреля, произошел пожар. На Малой Балканской улице в доме № 58 горела квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:46. В однокомнатной квартире обгорела обстановка на площади 5 "квадратов".

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 01:14 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе ночью горела бытовка.

Фото: Piter.tv