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На Малой Балканской горела однокомнатная квартира
Сегодня, 9:13
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На Малой Балканской горела однокомнатная квартира

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С огнем боролись 15 спасателей. В результате случившегося никто не пострадал.

Во Фрунзенском районе сегодня ночью, 23 апреля, произошел пожар. На Малой Балканской улице в доме № 58 горела квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:46. В однокомнатной квартире обгорела обстановка на площади 5 "квадратов". 

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 01:14 пожар был ликвидирован.    

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.  

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе ночью горела бытовка.

Фото: Piter.tv

Теги: малая балканская улица, мчс, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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