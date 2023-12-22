На Пулковском шоссе ночью горела бытовка

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 23 апреля, в Московском районе произошел пожар. На Пулковском шоссе, 103, вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:05. Пламя охватило 12 квадратных метров.

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили спустя 20 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv