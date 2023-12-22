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На Пулковском шоссе ночью горела бытовка
Сегодня, 9:11
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На Пулковском шоссе ночью горела бытовка

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Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 23 апреля, в Московском районе произошел пожар. На Пулковском шоссе, 103, вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:05. Пламя охватило 12 квадратных метров. 

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили спустя 20 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали,  что ночью на Балканской площади загорелся торговый павильон.

Фото: Piter.tv

Теги: горела бытовка, мчс, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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