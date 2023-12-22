Ночью на Балканской площади загорелся торговый павильон

В ночь на понедельник, 23 апреля, на Балканской площади во Фрунзенском районе произошел пожар в торговом павильоне. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.
Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 2:56. Спасатели прибыли на место и обнаружили, что в доме №5 горит площадь 20 кв. м.
Огонь был потушен в 3:18. Никто не пострадал. На вызов выехали 15 пожарных на трех спецмашинах.
Ранее мы сообщили о том, что на улице Есенина из-за загоревшегося самоката пострадал мужчина.
Фото: Piter.TV
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