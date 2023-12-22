На улице Есенина из-за загоревшегося самоката пострадал мужчина

Пожар ликвидировали до приезда сотрудников МЧС.

В трехкомнатной квартире дома 1к1 по улице Есенина в Выборгском районе Петербурга 22 апреля загорелся самокат. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 21:55. Его ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС.

Отмечается, что в результате возгорания самоката пострадал мужчина. Он был госпитализирован в лечебное учреждение Петербурга.

От МЧС привлекли 10 человек личного состава и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в квартире одного и домов по улице Лизы Чайкиной взорвался самокат, который стоял на зарядке. Тогда госпитализировали трех горожан.

Фото: Piter.TV