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На улице Есенина из-за загоревшегося самоката пострадал мужчина
Вчера, 23:37
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На улице Есенина из-за загоревшегося самоката пострадал мужчина

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Пожар ликвидировали до приезда сотрудников МЧС.

В трехкомнатной квартире дома 1к1 по улице Есенина в Выборгском районе Петербурга 22 апреля загорелся самокат. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. 

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 21:55. Его ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС.

Отмечается, что в результате возгорания самоката пострадал мужчина. Он был госпитализирован в лечебное учреждение Петербурга.

От МЧС привлекли 10 человек личного состава и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в квартире одного и домов по улице Лизы Чайкиной взорвался самокат, который стоял на зарядке. Тогда госпитализировали трех горожан.

Фото: Piter.TV

Теги: горел самокат, улица есенина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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