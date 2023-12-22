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Причиной пожара в квартире на Лизы Чайкиной оказался взрыв электросамоката
Сегодня, 15:46
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Причиной пожара в квартире на Лизы Чайкиной оказался взрыв электросамоката

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В результате инцидента пострадали три человека.

В среду, 13 марта, в квартире одного из домов по улице Лизы Чайкиной произошёл пожар: огонь охватил площадь в три кв.м. По данным МЧС, причиной произошедшего стал взрыв электросамоката.

Спасатели сообщают, что самокат находился на зарядке и внезапно взорвался. Благодаря оперативности спасателей пожар удалось ликвидировать. На место происшествия прибыли 15 человек и три единицы пожарной техники.

Также в ведомстве добавили, что в результате инцидента пострадали три человека.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на улице Комсомола вспыхнула стиральная машина.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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