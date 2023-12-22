В квартире на улице Комсомола вспыхнула стиральная машина

В Калининском районе сегодня, 14 марта, произошел пожар. На улице Комсомола в доме № 10 вспыхнула стиральная машина в "двушке". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:33. На кухне пламя охватило 10 "квадратов".
Пожар ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС. Чуть позже на место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.
В результате пожара пострадала женщина, ее доставили в медицинское учреждение.
Подробности уточняются. Проводится проверка.
Ранее мы писали, что во время пожара на Народного Ополчения пострадала женщина.
Фото: Pxhere
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