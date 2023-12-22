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В квартире на улице Комсомола вспыхнула стиральная машина
Сегодня, 12:41
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В квартире на улице Комсомола вспыхнула стиральная машина

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Во время пожара пострадала женщина. Ее доставили в больницу.

В Калининском районе сегодня, 14 марта, произошел пожар. На улице Комсомола в доме № 10 вспыхнула стиральная машина в "двушке". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:33. На кухне пламя охватило 10 "квадратов".

Пожар ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС.  Чуть позже на место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.             

В результате пожара пострадала женщина, ее доставили в медицинское учреждение.                

Подробности уточняются. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что во время пожара на Народного Ополчения пострадала женщина.

Фото: Pxhere   
 

Теги: мчс, пожар в квартире, улица комсомола
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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