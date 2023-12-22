Во время пожара на Народного Ополчения пострадала женщина

В Кировском районе во время ночного квартирного пожара пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре поступило 14 марта в 00:03. В пятикомнатной квартире дома по проспекту Народного Ополчения обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра.
В 00:27 пожар был ликвидирован. В результате пожара пострадала женщина, которую госпитализировали в больницу.
Накануне во время квартирного пожара на улице Лизы Чайкиной пострадали два человека.
Фото: Piter.tv
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