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Во время пожара на Народного Ополчения пострадала женщина
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Во время пожара на Народного Ополчения пострадала женщина

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Горела комната в пятикомнатной квартире.

В Кировском районе во время ночного квартирного пожара пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило 14 марта в 00:03. В пятикомнатной квартире дома по проспекту Народного Ополчения обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра.

В 00:27 пожар был ликвидирован. В результате пожара пострадала женщина, которую госпитализировали в больницу.

Накануне во время квартирного пожара на улице Лизы Чайкиной пострадали два человека.

Фото: Piter.tv

Теги: проспект народного ополчения
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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