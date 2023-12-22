Во время пожара на Народного Ополчения пострадала женщина

Горела комната в пятикомнатной квартире.

В Кировском районе во время ночного квартирного пожара пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило 14 марта в 00:03. В пятикомнатной квартире дома по проспекту Народного Ополчения обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра.

В 00:27 пожар был ликвидирован. В результате пожара пострадала женщина, которую госпитализировали в больницу.

Накануне во время квартирного пожара на улице Лизы Чайкиной пострадали два человека.

Фото: Piter.tv