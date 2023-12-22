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Во время квартирного пожара на улице Лизы Чайкиной пострадали два человека
Сегодня, 17:00
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Во время квартирного пожара на улице Лизы Чайкиной пострадали два человека

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Огонь охватил три квадратных метра в квартире.

В Петроградском районе сегодня, 13 марта, произошел пожар. На улице Лизы Чайкиной в доме № 18 загорелась мебель в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:43. В квартире обгорела обстановка на площади три квадратных метра. 

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В результате пожара пострадали два человека, их доставили в медицинское учреждение.

Пожар потушили в 16:16. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на Греческом проспекте в квартире огонь охватил 12 "квадратов".

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пострадали во время пожара, улица лизы чайкиной
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар, Картина дня,

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