Во время квартирного пожара на улице Лизы Чайкиной пострадали два человека

Огонь охватил три квадратных метра в квартире.

В Петроградском районе сегодня, 13 марта, произошел пожар. На улице Лизы Чайкиной в доме № 18 загорелась мебель в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:43. В квартире обгорела обстановка на площади три квадратных метра.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В результате пожара пострадали два человека, их доставили в медицинское учреждение.

Пожар потушили в 16:16. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Греческом проспекте в квартире огонь охватил 12 "квадратов".

Фото: Piter.tv