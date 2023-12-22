Во время квартирного пожара на улице Лизы Чайкиной пострадали два человека

В Петроградском районе сегодня, 13 марта, произошел пожар. На улице Лизы Чайкиной в доме № 18 загорелась мебель в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:43. В квартире обгорела обстановка на площади три квадратных метра.
На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В результате пожара пострадали два человека, их доставили в медицинское учреждение.
Пожар потушили в 16:16. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на Греческом проспекте в квартире огонь охватил 12 "квадратов".
Фото: Piter.tv
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