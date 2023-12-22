На Греческом проспекте в квартире огонь охватил 12 "квадратов"

Пожарные боролись с огнем более 20 минут.

В Центральном районе сегодня, 13 марта, произошел пожар. На Греческом проспекте в доме № 12 в двухкомнатной квартире горела мебель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:01. К этому часу пламя охватило 12 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они боролись с огнем более 20 минут. Пожар потушили в 13:25.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на бульваре Александра Грина горела "двушка".

Фото: Piter.tv