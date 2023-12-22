На бульваре Александра Грина горела "двушка"

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Пожарные потушили мебель за три квадратных метра.

В Василеостровском районе в среду, 13 марта, произошел пожар. На бульваре Александра Грина в доме № 3 вспыхнула двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Жильцы обратились к пожарным в 13:28. В двухкомнатной квартире обгорела обстановка, пламя охватило три квадратных метра.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Огонь потушили в 13:59.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Заозерной в квартире горела кухня.

Фото: Piter.tv