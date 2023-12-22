На Заозерной в квартире горела кухня

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

В Московском районе сегодня, 13 марта, произошел пожар. На Заозерной улице в доме № 8 загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:01. Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Известно, что в трехкомнатной квартире на кухне площадью пламя охватило восемь "квадратов". В 07:41 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv